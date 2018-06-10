أعلنت الداخلية العراقية أن الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن مفوضية الانتخابات في بغداد، حيث تحتفظ فيها السلطات بصناديق الاقتراع المستخدمة في الانتخابات الأخيرة.

وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد، أن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في جانب الرصافة من العاصمة، استهدف مخازن وزارة التجارة التي تستأجرها مفوضية الانتخابات لحفظ صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن تلك الصناديق احترقت بالكامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن الحريق أتى على بعض الوثائق والأجهزة في أحد المخازن، لكن فرق الدفاع المدني تحاول منع امتداد النيران إلى المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع المهمة.

ويأتي هذا الحريق عقب مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وأقر البرلمان الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد، ونص القانون على تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين للإشراف على ذلك.