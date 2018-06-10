فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء 10 يونيو 2018 ، حسب بيان صادر عن بنك الجزائر.

وحدد سعر الدولار بـ 114,46 دينار عند الشراء و 121,45 دج لدى البيع.

وحددت قيمة الأورو بـ 135,27 دينار للشراء و 143,55 دج عند البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي ( الممتد من 3 إلى 9 جوان 2018 ) بـ 114,70 دينار عند الشراء و 121,61 دج عند البيع فيما حددت قيمة الأورو بـ 134,32 دج عند الشراء و 142,55 عند البيع.

وقبل شهر (أسعار الصرف من 13 ألى 19 مايو 2018) حدد سعر الدولار بـ 113,87 دينار عند الشراء و 120,82 دج لدى البيع فيما حددت قيمة الأورو بـ 135,77 دينار للشراء و 144,08 دج عند البيع. وقبل سنة (أسعار الصرف من 11 إلى 17 يونيو 2017 ) حدد سعر الدولار بـ 106,94 دج لدى الشراء و 113,47 دج لدى البيع في حين قدر سعر الأورو بـ 119,58 دج للشراء و 126.91 دج البيع.

أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من 10 إلى 16 جوان2018

- الأوراق النقدية:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 114,46 121,45

1 أورو 135,27 143,55

1 دولار كندي 88,32 93,74

1 جنيه استرليني 154,05 163,47

100 يان 104,16 110,54

1 ريال سعودي 30,52 32,39

1 دينار كويتي 379,00 402,27

1 درهم (أ.ع.م) 31,16 33,07

100 فرنك سويسري 11.648,43 12.360,83

100 كورون سويدي 1.319,58 1.400,62

100 كورون دنماركي 1.817,16 1.928,41

100 كورون النرويج 1.424,01 1.511,10

- شيكات السفر:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 115,62 121,45

1 أورو 136,64 143,55

1 دولار كندي 89,22 93,74

1 جنيه استرليني 163,47 155,61

100 يان 105,21 110.54

100 فرنك سويسري 11.766.69 12.360.83

100 كورون سويدي 1.332.97 1.400.62.