أسعار الصرف لهذا الأسبوع

مال و أعمال
10 يونيو 2018 () - واج/س.أ
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فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات  السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء 10 يونيو 2018 ، حسب بيان صادر عن بنك  الجزائر.

وحدد سعر الدولار بـ 114,46 دينار عند الشراء و 121,45 دج  لدى البيع.

وحددت قيمة الأورو بـ 135,27 دينار للشراء و  143,55 دج عند البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي ( الممتد من 3 إلى 9 جوان  2018 )  بـ 114,70 دينار عند الشراء و 121,61 دج عند البيع فيما حددت قيمة  الأورو بـ  134,32 دج  عند الشراء و 142,55 عند البيع.

وقبل شهر (أسعار الصرف من  13 ألى 19 مايو 2018) حدد سعر الدولار بـ 113,87  دينار عند الشراء و 120,82 دج  لدى البيع فيما حددت قيمة الأورو بـ 135,77 دينار للشراء و  144,08  دج عند البيع. وقبل سنة (أسعار الصرف من 11 إلى 17 يونيو 2017 ) حدد سعر الدولار بـ 106,94  دج لدى الشراء و 113,47 دج  لدى البيع في حين قدر سعر الأورو بـ 119,58 دج  للشراء و 126.91 دج البيع.

 أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من  10 إلى 16 جوان2018

 

- الأوراق النقدية: 

 

العملة                          الشراء                 البيع

1 دولار أمريكي            114,46               121,45

1 أورو                      135,27               143,55

1 دولار كندي               88,32                93,74

1 جنيه استرليني            154,05               163,47

100 يان                      104,16              110,54

1 ريال سعودي              30,52                 32,39

1 دينار كويتي               379,00              402,27 

1 درهم (أ.ع.م)             31,16                33,07

100 فرنك سويسري       11.648,43         12.360,83

100 كورون سويدي       1.319,58           1.400,62

100 كورون دنماركي      1.817,16           1.928,41

100 كورون النرويج       1.424,01           1.511,10

 

- شيكات السفر:

 

  العملة                        الشراء                 البيع

 

1 دولار أمريكي            115,62             121,45

1 أورو                      136,64             143,55 

1 دولار كندي               89,22               93,74 

1 جنيه استرليني            163,47             155,61

100 يان                105,21             110.54

100 فرنك سويسري      11.766.69        12.360.83

100 كورون سويدي      1.332.97         1.400.62.

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