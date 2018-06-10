كشفت مصادر مطلعة لـ " الخبر"، أن مصالح الأمن بولاية سكيكدة، أوقفت مديرة مدرسة ببلدية فلفلة، الواقعة على بعد حوالي 30 كلم شرقي مدينة سكيكدة ، وذلك على خلفية شبهة "الإشادة بأعمال إرهابية"، وتم إيداعها الحبس بأمر قضائي.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، توصلت إلى معطيات مفادها أن المديرة نشرت بصفتحها على "فايسبوك"، رموز الجماعات الإرهابية وروجت لشعاراتها، عن طريق نشر صور رايتها، ما دفع مصالح الأمن إلى متابعة نشاطها بالمنصات الاجتماعية الرقمية.

وتم تقديمها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي اتهمها بالإرهاب، فيما أمر قاضي التحقيق بإيداعها الحبس المؤقت.