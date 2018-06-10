قدم سفير بريطانيا في كوريا الشمالية تدريبا خاصا وسريا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيجتمع بعد يومين مع الزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن السفير أليستر مورغان كان الشهر الماضي في ضيافة ترامب بالبيت الأبيض، من أجل "تكوينه" وإطلاعه على نظام بيونغ يانغ قبل عقد القمة التاريخية. وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة، التي إلتقى فيها مورغان كذلك مع مسؤولين في وزارة الخارجية، بشكل رسمي، حيث كان المسؤولون يرغبون في أن تبقى سرية. وتعد بريطانيا من الدول القليلة التي لديها سفير دائم في كوريا الشمالية، وتعرف معلومات قيمة عن البلاد.