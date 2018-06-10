تمكنت مصالح الدرك الوطني يومي السبت والأحد من حجز كمية إجمالية قدرها 384 كلغ من مادة الكيف المعالج من خلال معالجة قضيتين منفصلتين، حسبما علم لدى هذا الجهاز الأمني.

وقد سمحت عملية استغلال معلومات من قبل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لعين فتاح من توقيف أربعة (4) أشخاص كانوا بصدد تهريب 280 كلغ من الكيف المعالج أين ضبطوا على مستوى منطقة قريبة من الحدود الواقعة بإقليم اختصاص ولاية تلمسان.

ومواصلة للتحقيق في ذات القضية وفي إطار التنسيق مع عناصر الفرقة الإقليمية لندرومة تم توقيف شريكهم الخامس على متن مركبة محملة بنحو 16 كلغ من نفس الصنف من المخدرات.

كما عثر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لباب العسة (تلمسان) خلال قيامهم بدورية لتأمين ومراقبة الإقليم على طرود محملة بما مجموعه 88 كلغ من مادة الكيف المعالج مخبأة في مكان بالشريط الحدودي.