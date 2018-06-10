حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، مواطني الولايات الشرقية للوطن، من قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن تبدأ اليوم من الجهة الشرقية تكون مصحوبة بارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

تنبأت مصالح الديوان بتسجيل معدلات محسوسة في درجات الحرارة على ولايات قسنطينة، ميلة سوق أهراس، ڤالمة وتبسة وعنابة، ستتراوح مابين 34 و36 درجة وقد تصل إلى 40 درجة في بعض الأقاليم الجنوبية لڤالمة وسوق أهراس.

من جهتها بادرت المديرية العامة للحماية المدنية بوضع كل الوحدات التدخلية في حالة تأهب قصوى، بعد الإعلان للنشرة الجــوية الخاصة.

وأطلقت المصالح ذاتها حملات تحسيسية تحسبا لهذه الموجة وللموسم الصيفي، فيما يتعلق بالنصائح الوقائية ودعت المواطنين لعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، وتجنب التنقلات التي لا تدعو إليها الضرورة، إضافة عدم التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها والاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن.

كما نبهت قيادة الحماية الأولياء بتوفير مياه الشرب بانتظام للأطفال والمرضى، ونبهتهم لتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية، فيما وجهت نداءها لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي ببرمجة الرحلات الطويلة في أوقات المساء.