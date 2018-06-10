تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر العاتر جنوب تبسة اليوم في حدود الساعة الثامنة بعد المغرب لأجل حادث مرور وقع على مستوى قرية العقلة المالحة بالطريق الولائي رقم 01 أين تم أنتشال جثتي شخصين يبلغان من العمر 30 و35 سنة لقيا حتفهما بعد أصطدام قوي بين سيارتين سياحيتين من نوع لوقان ، وفي مدينة تبسة توفي شخص ثالث في سيارة سياحية بطريق لاروكاد بعد أنحراف المركبة ، فيما نقلت وحدة الحماية المدنية شخص أخر اليوم إلى استعجالات العوينات بعدما أنحرفت سيارته لوقان في منطقة كاف الرحمة وكانت وحدة الحماية المدنية تدخلت أمس بوسط مدينة الشريعة بعد أن تعرض شيخ 80 سنة بوسط مدينة الشريعة لصدمة بسيارة ونقل إلى مستشفى محمد الشبوكي لتلقي الأسعافات الأولية ، قبل أن تتدخل فرقة الحماية المدنية بالطريق الوطني رقم 82 بالقرب من عين الزرقاء لتحويل 3 أشخاص لأستعجالات الكويف وعين الزرقاء أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بعد حادث إصطدام وقع أمس بين سيارة تونسية الترقيم وسيارة كونغو تابعة لشركة سونلغاز..