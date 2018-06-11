راسلت نقابة مركب الحجار، أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، تطلب منه التدخل لدى وزير الصناعة والمناجم، للتحقيق في موضوع مدير فرعي بذات الوزارة، يضغط على مسؤولي المركب لتسهيل منح صفقات لشركة ذات المسؤولية المحدودة، مسيّرها أجنبي، بل راح هذا “الإطار” يهدد كل من رفض أو تهاون في تلبية طلبه بالتحويل وإنهاء المهام. فهل يأمر يوسف يوسفي مفتشيته بالتحقيق في الموضوع، خاصة وأن للأمر علاقة بمركب الحجار الذي وضعه الوزير من أولويات أولوياته؟