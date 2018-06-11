اضطر إمام أحد مساجد مدينة الوادي، أول أمس، إلى توجيه نداء إنساني قبل صلاة العشاء إلى لصوص سرقوا ستة جوازات سفر مع مبالغ مالية كان أصحابها المرضى يستعدون للتوجه إلى تونس بغية العلاج من أمراض مستعصية. وقد استجدى الإمام أفراد العصابة بإرجاع جوازات السفر لأصحابها أو إيداعها المسجد بطريقتهم الخاصة على أن يحتفظوا بالمبالغ المالية إن شاؤوا. وتعرف بعض الأحياء في الوادي عمليات سرقة متنوعة خصوصا وقت غفلة أصحاب البيوت والمحلات، كخروجهم من بيوتهم للزيارة أو التسوق وفترة النوم العميق وغيرها، مما جعل مسؤول في الشرطة يطالب المواطنين عبر “الخبر” باليقظة في هذه الأوقات.