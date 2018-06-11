كشف وزير التجارة سعيد جلاب اليوم الاحد، انه أمر مصالحه الوزارية بجمع كل المعلومات الضرورية حول مسالة “اعادة سلع جزائرية تم تصديرها مؤخرا” و معرفة تفاصيلها و حيثياتها.

وقال الوزير في تصريح للصحافة عقب جلسة استماع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تدابير مشروع قانون المالية التكميلي 2018 “بخصوص هذه القضية امرت مصالح وزارة التجارة لجمع المعلومات الضرورية بما فيها معرفة المصدر وظروف التصدير و كذا اسباب اعادة المنتوجات التي تم تصديره”، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

للتذكير تم تداول مؤخرا معلومات حول اعادة سلع تم تصديرها مؤخرا لكل من روسيا و كندا و المتمثلة في الطماطم و البطاطا و التمر.

و اوضح الوزير في ذات الاطار ان” عمليات صغيرة لاعادة سلع يمكن ان تحدث “ولكن المشكل المطروح حسبه هو ان المصدر يجب ان يكون ملما بكل الإجراءات التي تتطلبها عملية التصدير بما فيه متطلبات السوق التي يريد التصدير اليها”.

واشار بهذا الشأن ان الاستراتيجية الوطنية للصادرات التي يتم تحضيرها تتضمن مختلف الحلول للمشاكل المتعلقة بمرافقة المصدرين.

و اضاف أن وزير التجارة يتراس فريق عمل يعنى بالترويج و تصدير الخضر و الفواكه و الذي ستنبثق عنه رؤية سيتم ادراجها في الاستراتيجية الوطنية للصادرات.

واكد جلاب انه في اطار تحضير هذه الاستراتيجية التي عرفت لحد الساعة تنظيم ثلاث استشارات سيتم تنظيم الاستشارة الرابعة في ال25 يونيو الجاري للتوصل الى رؤية شاملة حول تطوير الصادرات خارج المحروقات في شهر يوليو لتتبع بإعداد ورقة طريق لتنويع الصادرات.

كما ذكر انه في اطار تحضير هذه الاستراتيجية تم تحديد ثمانية قطاعات معنية منها الفلاحة على ان يتم الافراج عن مخطط خماسي لتطوير الصادرات في اكتوبر القادم.

من جهة اخرى، كشف الوزير عن تصدير كمية معتبرة من البطاطا نحو الامارات العربية المتحدة اليوم الاحد دون اعطاء اي تفاصيل اخرى.