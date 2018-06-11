تعاقد نادي وفاق سطيف الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، ليلة الأحد إلى الإثنين مع المدافع عبد الكريم نمديل القادم من اتحاد الحراش واسترجع مهاجمه المعار من اتحاد بسكرة ياسر برباش.

وجرت مراسم إمضاء الوافد الجديد المدافع عبد الكريم نمديل على عقد يحمل بموجبه ألوان النسر الأسود لمدة موسمين وتقديم المهاجم ياسر برباش العائد من إعارة لمدة موسم واحد من النازل للرابطة المحترفة الثانية اتحاد بسكرة بالقاعة الشرفية لملعب الثامن ماي 1945 بسطيف بحضور رئيس الوفاق حسان حمار ونائبه حسان سنوساوي والمدير الإداري رشيد جرودي وعضو المكتب المسير إبراهيم العرباوي .

وبالتحاق المدافع عبد الكريم نمديل واسترجاع المهاجم ياسر برباش المرتبط مسبقا مع الوفاق بعقد يمتد إلى غاية سنة 2021 يكون وفاق سطيف قد وصل إلى الرقم 12 في عدد اللاعبين الوافدين الجدد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من المهاجمين الحبيب بوقلمونة القادم من اتحاد بلعباس وحسام الدين غشة من اتحاد البليدة والمدافعين سعدي رضواني وهواري فرحاني و الحارس عبد الرحمان بولطيف من شبيبة القبائل و المهاجم سيد علي لاكروم و متوسط الميدان زكرياء دراوي من شباب بلوزداد وشعيب ذبيح من أمل عين مليلة والمدافع صابري بومعيزة من رائد القبة وصانع اللعب عمور ملال من اتحاد الحراش بالإضافة إلى المدرب الجديد المغربي رشيد الطاوسي .

جدير بالذكر أن وفاق سطيف مقبل على التنافس خلال الموسم الرياضي المقبل 2018/2019 على أربع 4 جبهات ويتعلق الأمر برابطة أبطال إفريقيا وكأس العرب وبطولة الرابطة المحترفة الأولى وكأس الجمهورية سيبدأها نادي عاصمة الهضاب العليا يوم 17 يوليو المقبل باستقباله بملعب 8 ماي 1945 بسطيف نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي ضمن الجولة الثالثة لدوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا التي يسعى فيها أصحاب اللونين الأبيض و الأسود إلى العودة بقوة و إعادة بعث فرص التأهل إلى الدور المقبل بعد خسارتين في الجولتين الأولى و الثانية من هذه المنافسة.