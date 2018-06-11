توصل الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي لاتفاق مع مانشستر سيتي للانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بحسب مصدر مقرب من اللاعب صرح بشكل حصري لموقع سبورت 360 العربي

وكان محرز قريباً من التوقيع لبطل الدوري الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة تعثرت في الساعات الأخيرة من السوق بسبب مغالاة ليستر سيتي بمطالبه المالية.

وما زال مانشستر سيتي مهتماً بالتعاقد مع النجم الجزائري في الصيف المقبل، وهو ما أكده المدرب الإسباني بيب غوارديولا في أكثر من مناسبة بعد فشل الصفقة في جانفي الماضي.

وحسب المصدر، فإن رياض محرز وافق على عرض مانشستر سيتي لضمه خلال فترة تواجده مع منتخب بلاده الجزائر لخوض المباريات الودية، وتم الاتفاق على جميع البنود المالية.