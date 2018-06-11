أكد المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية الوطنية كمال حمادو، أن أزيد من 740 ألف مترشح سيتقدمون غدا الثلاثاء، لاجتياز مسابقة التوظيف التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لتغطية أكثر من 8500 منصب.

وصرح حمادو لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة اليوم الإثنين،إن هذه المسابقة التي تندرج في إطار تغطية العجز المسجل و المقدر بـ 49 ألف أستاذ في الطور الابتدائي و 7 آلاف تخصص سيتنافس عليها المترشحون للظفر بأكثر من 8500 منصب إداري و بيداغوجي

و أفاد "ضيف التحرير" أن الناجحين في المسابقة سيتم اخضاعهم لدورة تكوينية قبل أن يلتحقوا بمناصبهم مع الدخول المدرسي القادم مؤهلين برتبة معلم في اللغة العربية والفرنسية و الأمازيغية وهي العملية التكوينية التي ستليها سنة كاملة من التكوين البيداغوجي التحضيري.