سيكون اليومان الأول والثاني من شهر شوال عام 1439 هجري الموافقان لعيد الفطر المبارك عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين بالساعة أو اليوم، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بلاغ للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أن"يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1439 هجري الموافقين ليومي الأول والثاني لعيد الفطر المبارك يعتبران يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية ".

وأضاف نفس البلاغ أنه " يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب " مذكرا بأن هذا الإجراء يأتي "طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم .