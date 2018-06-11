تواصل القوات البرية الجزائرية استخدام الدبابات السوفيتية "تي- 55 أ م في".

وشاركت هذه الدبابات منذ فترة قصيرة في مناورات وتدريبات عسكرية في الجنوب الجزائري. وقد هاجمت العدو الافتراضي الذي كان يركب "بي أم بي-2" المزودة بالوحدة القتالية "بيريجوك"، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وحدثت "تي-55" التي حصلت عليها منذ الستينيات والسبعينيات بشكل كبير جدا. ومن الميزات التي تميزها عن النسخ الأولى الحماية الديناميكية "كونتاكت-1"، التي صممت من أجل تحييد الذخائر المضادة للدبابات. والدروع التفاعلية ثبتت في الجزء الأمامي للبرج وعلى جوانبها. وكذلك قاذفات قنابل دخانية.

ومن ميزات هذه النسخة المطورة استخدام الصواريخ الموجهة "9أم117" صواريخ منظومة "باستيون".

ويوجد في الدبابة محرك جديد بقوة 620 حصانا. والسرعة القصوى لها على الطريق السريع 50 كم في الساعة. ويتألف طاقمها من 4 أشخاص.