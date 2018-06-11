كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ليلة الأحد إلى الإثنين، بباتنة لوكالة الأنباء الجزائرية ،بأن طبعة 2018 لمهرجان تيمقاد الدولي ستنظم بمحافظ جديد وستكون سهراتها وطنية بامتياز.

وأكد الوزير على هامش إشرافه رفقة والي باتنة عبد الخالق صيودة بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة على حفل التسليم الرمزي لمفاتيح 2840 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في ختام زيارته للولاية التي دامت يومين أنه تم رسميا تعيين الفنان يوسف

بوخنتاش ابن منطقة الأوراس محافظا جديدا للمهرجان و ذلك بعد مشاورات مع الوسط الثقافي والفني في عديد الجهات باعتبار أن المهرجان له وزنه الوطني والدولي.

و قال ميهوبي : "لقد أردنا بذلك أن نمنح الفرصة لواحد من أبناء المنطقة والأسماء الثقيلة التي لها وزنها على الساحة الفنية الجزائرية وهو يمتلك رصيدا فنيا كبيرا ويحظى باحترام واسع وسندعمه ونساعده والملاحظ أن تعيينه لاقى ترحابا في الوسط الفني بعاصمة الأوراس". و أضاف وزير الثقافة أنه كان لابد من إعطاء "نفس جديد" لمهرجان تيمقاد الدولي ونفس الشيء بالنسبة لمهرجان جميلة العربي بولاية سطيف.

وستكون الطبعة الـ 40 لمهرجان تيمقاد الدولي لسنة 2018 وطنية بامتياز وستعطى فيها الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأصوات الجزائرية بمختلف الطبوع والأعمار حسبما أشار إليه ميهوبي، الذي قال بأن دور قطاع الثقافة هو تشجيع المواهب الوطنية والأخذ بيدها والدفع بها إلى مستويات أفضل.

"لكن هذا لا يعني أن المهرجان سينغلق في الوطني إنما سنبحث مستقبلا على صيغ كيفية أن يكون هناك حضور دولي مدروس فنحن لا نريد أن تذهب نسبة 80 بالمائة من ميزانية المهرجان للمشاركة الأجنبية و20 بالمائة للمشاركة الجزائرية بل بالعكس نمنح فرصة أوسع للأصوات الجزائرية".