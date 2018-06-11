أوقف عمال"أنفرا راي"، احتجاجهم الذي شنّوه منذ صبيحة اليوم، وتسبب في شل حركة النقل بالقطارات على مستوى العاصمة.

وحسب مصادر عمالية، فإن قرار وقف الاحتجاج، جاء بعد أن استجابت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى مطلبهم حول إعادة مدير الشركة كمال سلايمية، الذي تم إقالته أمس خلال اجتماع مجلس الإدارة وتعويضه بتوفيق رواينية.

ووجه الرئيس المدير العام كمال سلايمية ،خطابا للعمال شكرهم على مساندته ووعدهم خلاله بالوقوف إلى جانبهم في كل الظروف.