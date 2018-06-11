أعلن مجمع "سوناطراك"، أنه وقع، اليوم الإثنين، عقد استكشاف وتطوير مع "توتال" الفرنسية "وريبسول" الإسبانية، فيما يتعلق بحقل الغاز تين فوي تبنكورت بالرقعة 238.

وصرح مسؤولون تنفيذيون في "سوناطراك" للصحفيين، أن الشركات الثلاث ستستثمر 324 مليون دولار للمحافظة على الإنتاج عند ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا للأعوام الستة المقبلة.

وستعكف الشركات أيضا على تطوير احتياطيات إضافية في الحقل تقدر بأكثر من 250 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وستملك كل من شركة سوناطراك حصة 51 % من الحقل، و حصة توتال 26.4 % و حصة ريبسول 22.6 %.