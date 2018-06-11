يوجد صانع الالعاب الجزائري ياسين براهيمي، لاعب نادي بورتو البرتغالي، ضمن اهتمامات توتنهام، الذي أبدى رغبة في استقدامه خلال فترة الانتقالات الصيفية في إطار مسعى الفريق الانجليزي لتدعيم صفوفه تحسبا لموسم 2018 /2019, حسب ما أفادت به الصحافة البرتغالية اليوم الاثنين.

وأوضحت ذات المصادر الإعلامية ان الفريق البرتغالي حامل لقب البطولة المحلية قد اشترط مبلغ 30 مليون يورو من اجل تسريح براهيمي والسماح له بالانتقال إلى فريق آخر.

و بالإضافة إلى فريق توتنهام، يبدو ان براهيمي يستحوذ كذلك على اهتمامات عدة فرق انجليزية أخرى، أبرزها ويست هام و ايفرتون و نيوكاسل.

وسجل ياسين براهيمي في الموسم المنصرم تسعة (9) أهداف مع فريقه بورتو خلال مشاركته في 33 مباراة. والتحق اللاعب السابق في صفوف نادي رين الفرنسي بنادي بورتو البرتغالي سنة 2014, قادما له من غرناطة الاسباني بعقد يمتد لخمس سنوات.