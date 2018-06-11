خلف حادث مرور رهيب قتيلان و إصابة ستة آخرين بجرحى اليوم الاتنين بالاخضرية بولاية البويرة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية للولاية.

و أفاد الضابط رحماني رؤوف المكلف بالاتصال بالمدرية المحلية للحماية المدنية، فإن الحادث الذي وقع بشطر الطريق السريع بالأخضرية المؤدي نحو الجزائر العاصمة، نجم عن اصطدام بين شاحنتين و حافلة لنقل المسافرين ما تسبب في وفاة شخصين و إصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

و تم نقل جثتا الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لمدينة الأخضرية فيما تم إجلاء الجرحى نحو نفس المؤسسة الصحية لتلقي العلاج اللازم.