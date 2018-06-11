النساء اللواتي تجاوزن سن الخامسة والثلاثين عليهن إجراء بعض الفحوص الدورية بحسب منظمة الصحة العالمية، و الاجراءات الطبية المطلوبة تكون بـ :

فحص الأسنان: يُستحسن زيارة طبيب الأسنان مرَّتين سنويَّا على الأقل، وذلك في حال عدم الشكوى من أي مشكلة في الفم والأسنان.

فحص العينين: يُنصح بعمل كشف أوَّلي شامل ودقيق، بدءًا من سن الأربعين، مع ضرورة استشارة الطبيب حال مُلاحظة أي تغيُّر في قوَّة البصر.

فحص الجلد: يُفضَّل زيارة الطبيب المُتخصِّص بالأمراض الجلديَّة مرَّة سنويَّا، في الأحوال العادية.

التطعيم ضد التيتانوس: يؤكِّد الباحثون على ضرورة التطعيم ضد التيتانوس، مع إعادة الكرَّة كلَّ عشر سنوات.

قياس ضغط الدم: يُنصح بقياس ضغط الدم سنويَّا. وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يجب المتابعة مع الطبيب لقياس ضغط الدم على فترات أقصر.

قياس نسبة الدهون في الدم: يجدر بالنساء زيارة الطبيب المُتخصِّص لعمل قياس شامل لنسب الدهون بشكل دوري، إذ تُثبت تقارير طبيَّة أنَّ النساء هنَّ أكثر تعرُّضًا للإصابة بارتفاع دهون الدم، ولو أنَّ إصاباتهن بأمراض القلب والشرايين تلي إصابات الرجال من نفس العمر بعشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، ويعود الأمر إلى ارتفاع مُعدَّل الـ"كوليسترول" في الدم في صفوف النساء بعد انقطاع الطمث. كما ترتفع بعد انقطاع الطمث، نسبة الـ"كوليسترول السيئ" في الدم وتنخفض نسبة الـ"كوليسترول الجيِّد" الذي يحمي الشرايين، ما يرفع الإصابات بأمراض القلب والشرايين.

قياس نسبة السكر في الدم: بدءًا من عمر الخامسة والأربعين، يُحتَّم على كلِّ امرأة قياس نسبة سكر الدم مرَّة على الأقلِّ كلِّ سنتين، وذلك للتأكُّد من عدم الإصابة بالسكري. ويُنصح بإجراء هذا التحليل على فترات أقصر، في حال ارتفاع في نسبة السكر بالدم أو في حال وجود تاريخ عائلي.

قياس كثافة العظام: يجب قياس كثافة العظام، مع بداية سنِّ انقطاع الطمث، حين تكون المرأة أكثر تعرُّضًا لهشاشة العظام، مع انقطاع هرمون الـ"إستروجين" في الدم. إلَّا أن هناك بعض الحالات، التي تكون فيها المرأة أكثر تعرُّضًا لهشاشة العظام في عمر الخامسة والثلاثين فما فوق.

اختبار القلب: يوصى بإجراء اختبار رسم القلب بالمجهود ورسم القلب الكهربائي، بدءًا من سن الأربعين فما فوق. كما يُنصح بإجراء هذا التخطيط، في حال وجود تاريخ سابق من الإصابة بنوبة قلبيَّة أو تاريخ عائلي بالإصابة بضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول.

فحص الثدي: يجب إجراء فحص الثدي بتصوير الأشعَّة (الماموجرام) مرَّة كلَّ سنة، في مرحلة الثلاثين، وذلك في حال وجود قريبتين أو أكثر سبق أن أُصبن بسرطان الثدي قبل بلوغ الأربعين من أعمارهن.