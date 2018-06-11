بلغ حجم مياه الـ75 سد عبر ولايات الوطن 4.8 مليار متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر بـ 70.10 بالمائة، حسب ما علم اليوم الاثنين من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وأوضح المدير العام لهذه الهيئة ارزقي براقي، لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذه النسبة هامة جدا ومعتبرة بالنسبة للجزائر. الأمطار الأخيرة كانت قوية مما سمح بتجميع مخزون معتبر و كافي إلى غاية نهاية 2019".

وأضاف ذات المتحدث أن "نسبة امتلاء السدود في ارتفاع مقارنة بسنة 2017"، مشيرا إلى أن حجم المخزون كان يقدر بـ 52 بالمائة بينما هذه السنة نحن في شهر جوان فقط والنسبة تقدر بـ 70.10 بالمائة ".