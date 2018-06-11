في ما يلي أهم خصوصيات عقد البحث والاستغلال بحقل تين فويي تبنكورت (إيليزي) الذي تم التوقيع عليه اليوم الاثنين بين سوناطراك وتوتال وريبسول.

- يقع المحيط المتعاقد تين فويي تبنكورت في حوض ايليزي على حوالي 400 كم جنوب شرق حاسي مسعود.

- المساحة: 1.571 كم مربع.

- المبلغ المالي المخصص للبرنامج الاضافي للعقد : 324 مليون دولار.

- تركيبة البرنامج الاضافي:

. حفر 11 بئرا جديدا

. انجاز وحدة ضغط للضغط المنخفض بمحاذاة المصنع

. تحسين الشبكة الخارجية وتشغيل المصنع

. استكشاف وحدات التراصف الطبقي فرانسنيان والسيلوري عن طريق حفر بئر

- مدة العقد: 25 سنة.

- الإطار القانوني: مسير ضمن احكام القانون 05-07 المعدل والمتمم.

- طبيعة العقد: بحث واستكشاف.

- التمويل: سوناطراك 51 بالمائة، توتال 26,4 بالمائة، ريبسول 22,6 بالمائة

- ايجابيات البرنامج الاضافي :

. الحفاظ على انتاج يفوق 80.000 برميل مكافئ نفط للحقل خلال 6 سنوات.

. استرجاع الاحتياطات المقدرة بـ 250 مليون برميل مكافئ نفط من بينها 77 بالمائة من الغاز الجاف.

- عملية الاستغلال الاولى لحقل تين فويي تبنقورت : 18 مارس 1999.

- قيمة استثمار المنجز: 1,2 مليار دولار.