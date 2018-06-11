خصوصيات عقد استغلال حقل إيليزي
في ما يلي أهم خصوصيات عقد البحث والاستغلال بحقل تين فويي تبنكورت (إيليزي) الذي تم التوقيع عليه اليوم الاثنين بين سوناطراك وتوتال وريبسول.
- يقع المحيط المتعاقد تين فويي تبنكورت في حوض ايليزي على حوالي 400 كم جنوب شرق حاسي مسعود.
- المساحة: 1.571 كم مربع.
- المبلغ المالي المخصص للبرنامج الاضافي للعقد : 324 مليون دولار.
- تركيبة البرنامج الاضافي:
. حفر 11 بئرا جديدا
. انجاز وحدة ضغط للضغط المنخفض بمحاذاة المصنع
. تحسين الشبكة الخارجية وتشغيل المصنع
. استكشاف وحدات التراصف الطبقي فرانسنيان والسيلوري عن طريق حفر بئر
- مدة العقد: 25 سنة.
- الإطار القانوني: مسير ضمن احكام القانون 05-07 المعدل والمتمم.
- طبيعة العقد: بحث واستكشاف.
- التمويل: سوناطراك 51 بالمائة، توتال 26,4 بالمائة، ريبسول 22,6 بالمائة
- ايجابيات البرنامج الاضافي :
. الحفاظ على انتاج يفوق 80.000 برميل مكافئ نفط للحقل خلال 6 سنوات.
. استرجاع الاحتياطات المقدرة بـ 250 مليون برميل مكافئ نفط من بينها 77 بالمائة من الغاز الجاف.
- عملية الاستغلال الاولى لحقل تين فويي تبنقورت : 18 مارس 1999.
- قيمة استثمار المنجز: 1,2 مليار دولار.