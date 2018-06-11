أعلنت قطر الاثنين أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب "انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان" بحق القطريين، حسبما أكدت وزارة الخارجية.

وكتبت المتحدثة باسم الوزارة لولوة راشد الخاطر في حسابها بتويتر "توجهت دولة قطر بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة".

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الدعوى تتهم الإمارات بـ"انتهاك التزاماتها" بموجب "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" التي تمنع التمييز على أساس الجنسية.

وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمتها بدعم جماعات متطرفة في الشرق الأوسط، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وفرضت الدول الاربع عقوبات على قطر بينها منع طائراتها من عبور أجوائها، بينما أمرت السعودية والإمارات والبحرين القطريين بمغادرة أراضيها.

وجميع الدول المعنية بالخلاف وقعت على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، لكن السعودية والبحرين ومصر تحفظت على بند فيها ينص على أن تكون محكمة العدل الدولية المرجع لحل القضايا المرتبطة بالاتفاقية، بينما وافقت عليه قطر والإمارات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية ان الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات "التي تميز ضد القطريين"، وقد شملت "طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر".

وتطالب الدعوى القطرية المحكمة الدولية بأن تأمر الإمارات "باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين".