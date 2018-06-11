أعلنت الحكومة التونسية أن استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية باتجاه المطارات الليبية بات قريبا جدا بعد توقف دام سنوات بسبب الوضع الأمني في ليبيا .

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أن "استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية في ليبيا بات قريبا جدا ، حيث تباشر فرقة فنية تابعة لمصلحة الطيران المدني التونسي زيارات مكثفة إلى ليبيا منذ مطلع العام الجاري للوقوف على جاهزية المطارات الليبية الفنية والأمنية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا ".

وتوقفت رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية بما فيها التونسية إلى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية والتصعيد العسكري في البلاد في العام 2014.

وأكد الجهيناوي "أنا سعيد بتواجدي في طرابلس في تول زيارة لوزير خارجية تونسي منذ فترة ، ونحن مع حل ليبيي ليبي جن أي تدخل أجنبي يؤمن ليبيا من كل الخاطر الداخلية والخارجية ويعيد لها الاستقرار.

وأوضح الوزير التونسي أن زيارته هذه تأتي في سياق الدعم التونسي لمسار الحل السياسي في ليبيا "، مشيرا الى أنه تطرق خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس الجولة خالد المشري ، الى "مخرجات لقاء باريس وشرحت لهما نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الجزائر بين تونس ومصر والجزائر في اطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لايجاد حل للأزمة الليبية ".

وذكر الجيهناوي ان " تونس هي من أقرب الدول الى ليبيا ، وتتأثر بشكل مباشر بالوضع في ليبيا ، مشيرا الى "رغبة تونس لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية وتفعيل الأطر القانونية للمعاملات التجارية التبادلية بين البلدين، لتسهيل التبادل التجاري وإدارة المنافذ الحدودية وكل ما ينشط التعاون المشترك على أن تُبحث التفاصيل خلال اجتماع اللجان المشتركة".