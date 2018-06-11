كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة عن تنقل 100 ألف جزائري لآداء شعائر العمر خلال شهر رمضان.

وقال عزوزة للإذاعة الجزائرية عن إحصاء تنقل 420ألف معتمر جزائري لأداء شعيرة العمرة خلال الموسم الحالي، منهم أزيد من 100 ألف في رمضان.

أضاف أن 224 وكالة سياحية تم اعتمادها خلال هذا الموسم وأقصيت 14 وكالة لأسباب مختلفة من بينها عدم احترام دفتر الشروط والتحايل، مشيرا إلى سيتم دراسة حالاتها واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقها.

وشدد على نجاح موسم العمرة رغم تسجيل –يقول- بعض المخالفات من قبل بعض الوكالات، "ولذلك أنوه إلى ضرورة أن يتنبه المعتمر قبل كل شيء إلى الوضعية القانونية للوكالة السياحية قبل التعاقد معها لضمان خدماتك في البقاع المقدسة " حسب تأكيده.