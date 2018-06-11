بعثت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة إلى مديرياتها بولايات الوطن تشدد فيها على عدم إسقاط صلاة الجمعة في حال تزامنها مع عيد الفطر المبارك.

وجاء في التعليمة " إذا صادف عيد الفطر المبارك يوم الجمعة فعلى السادة الأئمة الالتزام بإقامة صلاة الجمعة باعتبارها فرض لا تسقطه سنة، وهو ما جرى به العمل في بلدنا".

ويأتي هذا التصريح أياما بعد أن طالب مسؤول في المجلس الإسلامي الأعلى الوزارة بالتدخل ضد التيار السلفي -حسبه-، مضيفا أن المساجد التي يسيطر عليها هذا التيار لن تؤدي صلاة الجمعة في حال تزامنها مع أول أيام العيد اعتمادا على المذهب الحنبلي.