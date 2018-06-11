وضعت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري للجزائر العاصمة ( إيتوزا) برنامجا خاصا لنقل المواطنين لزيارة المقابر بالعاصمة خلال أيام عيد الفطر، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمؤسسة.

وسيسمح هذا البرنامج بتسهيل تنقل العاصميين نحو المقابر لزيارتها خلال أيام العيد، يضيف البيان.

و تم في هذا الإطار وضع 5 محطات لانطلاق الحافلات الخاصة حسب البرنامج التالي:

- من محطة 1 ماي باتجاه مقابر العالية، قاريدي، سيدي يحي، المدنية وبن عكنون.

-من محطة ساحة الشهداء باتجاه مقابر العالية، القطار، عين البنيان وبوزريعة.

- من محطة شوفالي باتجاه مقابر بني مسوس ، دالي إبراهيم وأولاد فايت.

- من محطة باش جراح باتجاه مقبرة العالية عبر سيدي الطيب.

من جهة أخرى، يرتقب إطلاق خطوط تنطلق من الشعيبة وبئر توتة وسيدي محمد والدالية وزرالدة والرويبة من أجل نقل المواطنين باتجاه محطات الانطلاق نحو المقابر.

وأضافت المؤسسة أن هناك مقابر أخرى سيتم ضمان نقل المواطنين نحوها عن طريق الخطوط العادية كمقابر عين البنيان وميرامار والرويبة وسيدي منيف وعين طاية وهراوة.