اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين أن مالي تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقات السلام في منطقة الساحل، وذلك اثر لقائه نظيرته السويدية مارغوت وولستروم في ستوكهولم.

وقال الوزير الفرنسي أن "اتفاقات الجزائر تتضمن كل شيء لاستعادة السلام في مالي والساحل في شكل اشمل".

وأضاف "ثمة حاجة إلى توافر الإرادة السياسية لتحويل هذه الاتفاقات إلى واقع، لكن الأمر ليس على هذا النحو، آمل بان يتحقق ذلك بعد الانتخابات الرئاسية" في مالي التي تجري بعد أقل من شهرين.

ووقع اتفاق السلام في 2015 بوساطة جزائرية، لكنه لم يطبق حتى الآن ولا تزال مناطق بكاملها في مالي خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية.

وتابع لودريان "إذا كان من رسالة أوجهها إلى الرئيس (المالي) والمرشحين، مع حرصي على عدم الانحياز في عملية انتخابية، فهي أن يتعهدوا علنا تطبيق اتفاقات الجزائر".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في مالي في 29 جويلية. وقد ترشح الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا لولاية ثانية.

ونهاية جوان، أسفرت تظاهرة للمعارضة عن سقوط عدد كبير من الجرحى ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لاحترام حرية التعبير.