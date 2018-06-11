جدد اللاعب الدولي الجزائر سفيان فغولي تأكيده أن سبب غيابه عن التربص الأخير للمنتخب الوطني كان بسبب الإصابة، مضيفا أنه مستعد لتلبية دعوة الخضر مستقبلا، رغم اعترافه بأنه لم يتحدث مع الناخب الوطني رابح ماجر لحد الآن.

وقال فغولي في تصريحات لموقع "فوت ميركاتو": "لم يتم استدعائي للمنتخب منذ عام تقريبا، تلقيت دعوة للمشاركة في التربص الأخير لهذا الموسم. لكن للأسف، كما شرحت، أعاني من إصابة منذ أربعة إلى خمسة أشهر. كنت قد اتفقت مع الطاقم الطبي في غلطة سراي على القيام بالعلاج المكثف إلى غاية نهاية الموسم حتى أقوم بمعالجتها بالكامل، لهذا لم أستطع تلبية استدعاء المنتخب الوطني".

وأضاف فغولي "لا توجد أي مشكلة. لطالما دافعت عن ألوان الجزائر. إذا تم استدعائي مستقبلا، سأقدم أفضل ما لدي".

وعن علاقته بالناخب الوطني رابح ماجر قال فغولي " لنكون صادقين، لم أتحادث معه، أتابع أخبار الخضر. لكن ليس لدي أي اتصالات معه. إنه مدرب الجزائر، بالنسبة لي المنتخب الوطني فوق الجميع. يمر المدربين ، يمر اللاعبون،. لم أتحدث معه بعد ولا أعرف طريقه عمله في التدريبات".

وعن الفترة الصعبة التي يمر به المنتخب قال فغولي "علينا أن نعمل بجهد أكبر للعودة إلى النجاح. نحن نعلم أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها لأن الانزعاج عميق. إنها مهمة الجميع. الاتحادية، المدرب، كما يجب على اللاعبين تحمل المسؤولية، في الجزائر الأمر صعب، لأن الناس غير صبورين في بعض الأحيان، لكنهم متحمسون لهذا يجب علينا فهمهم. علينا بالعمل، وتصريحات أقل، ربما سوف تعود النتائج شيئا فشيئا".