تدعم تعداد فريق شبيبة القبائل تحسبا للموسم الكروي المقبل بلاعبين جديدين وقعا ، مساء أول أمس ، على العقد الذي يربطهما مع الفريق يتعلق الأمر بالمدافع بلايلي أمير القادم من فريق شباب بلوزداد و اللاعب المغترب رحمون أرزقي القادم من فريق ديجون الفرنسي.

حسب مصادر مقربة من إدارة فريق شبيبة القبائل إن اللاعبين وقعا على عقد يربطهما مع "الكناري" لمدة عامين بالتالي إرتفع عدد اللاعبين المنتدبين من قبل إدارة "الكناري" إلى غاية يوم أول أمس الأحد 8 لاعبين .حسب مصادر نفسها تبقى إدارة فريق شبيبة في إتصالات متقدمة لإقناع المدافع المحوري لشباب بلوزداد نعماني لتقمص ألوان الفريق القبائلي إلى جانب اللاعب بلخيثر و كذا لاعبين أجنبيين ينشطان في إحدى البطولات الإفريقية الذين ينتظرا أن يقدما إلى تيزي وزو للتوقيع على العقد الذي يربطهما مع الفريق .

فيما يخص المدرب جمال مناد الذي ينتظر أن يكون المدرب الرئيسي للكناري فإن مسيري الفريق ينتظرون تسوية وضعيته على مستوى الفاف للإلتحاق بالشبيبة و تسطير برنامج الإستعدادات للموسم الكروي 2018/2019.