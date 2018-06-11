اعتذر الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، اليوم الإثنين، للكنديين ورئيس وزرائهم جاستن ترودو، قائلًا: "أعتذر على السلوك الأحمق لرئيسي".

وقال "دي نيرو" في تصريحات صحفية من مدينة تورونتو الكندية، إنّ العبارات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق "ترودو" تعد "فضيحة"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

جاء اعتذار "دي نيرو" بعد وصف ترامب، أمس الأحد، رئيس وزراء كندا بالـ"مخادع والضعيف" بعد ختام قمة مجموعة السبع الكبرى في كندا.

و كان ترامب رفض التوقيع على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، عقب انتقادات وجهها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لفرض واشنطن رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم.

وفي وقت سابق اليوم، وجه دي نيرو، الحائز على جائزة الأوسكار، انتقادًا حادًا لترامب مستخدمًا لفظًا نابيًا خلال البث التلفزيوني الحي لحفل جوائز توني المسرحية في مدينة نيويورك الأمريكية.