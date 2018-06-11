فاجأت شبكة قنوات "بي آوت كيو" كل مشاهديها، بعرضها لبطولة كأس العالم، المقام في روسيا، على الرغم من حصول شبكة قنوات "beIN" القطرية على حقوق البث الحصري لها في الشرق الأوسط.

وأكدت قنوات "بي آوت كيو" في بيان لها، الإثنين ، بأنها ملتزمة بنقل جميع مباريات كأس العالم في روسيا، وما يرافقها من استوديوهات تحليلية، وتغطيات مباشرة على أرض الميدان، عبر شبكة واسعة من مراسليها، الموجودين على الأراضي الروسية.

وأشارت قنوات "بي آوت كيو" في البيان، إلى "تعرضها لمحاولات تشويش وتشويه مستميتة من جانب قنوات "beIN" القطرية، بحقها، وما تضمنته من "مزاعم مثيرة للشفقة"، حول عدم بث بطولة "مونديال روسيا"، رغم معرفتها التامة بأنها ستذيع المونديال وكل الدوريات العالمية بدون استثناء".

وأعلنت مجموعة "بي إن" القطرية، في بيان لها، على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء 5 جوان: "أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن عرض مباريات كأس العالم، قبل 9 أيام على انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين السعودية وروسيا".

وقال متحدث باسم المجموعة الإعلامية القطرية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ساهم في عملية التفاوض لإبرام اتفاق لبث مباريات كأس العالم لأن السعوديين يرفضون التعامل المباشر مع المسؤولين القطريين بسبب الأزمة المستمرة منذ عام بين البلدين. وأضاف: "لقد بذلنا كل ما بوسعنا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية للاتفاق حول إعادة بث المباريات في السعودية".

وأوضح المتحدث: "وفي حين كانت هناك نقاشات أولية، لم يكن هناك أي اتفاق حول السعر أو في الحقيقة أي من الشروط الرئيسية لإعادة البث من قبل السعودية". وتابع: "تبقى "بي إن" منفتحة بالتأكيد وحاضرة لمناقشة بث مباريات بطولة كأس العالم 2018".