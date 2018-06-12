قادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الاثنين هجوما شنته المنظمات الاقتصادية العالمية ضد سياسة ”أمريكا أولا“ التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وحذرت من أن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي ”تزداد قتامة يوما تلو الآخر“.

وتراجع ترامب عن الموافقة على بيان ختامي مشترك اتفقت عليه مجموعة السبع في كندا مطلع الأسبوع تحدث عن الحاجة إلى ”تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها“ والحاجة لمحاربة الحماية التجارية.

ويشعر الرئيس الأمريكي بالغضب إزاء العجز التجاري الكبير في معاملات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقد فرض رسوما جمركية على واردات المعادن.

وغرد ترامب يوم الاثنين قائلا ”التجارة العادلة ستسمى الآن تجارة حمقاء إذا لم تكن تجارة الند للند“.

وردا على ذلك أطلقت لاجارد هجوما مستترا بعض الشيء على سياسة ترامب التجارية قائلة إن التحديات التي تقف في طريق إجراء التجارة تدمر ثقة الشركات، التي تضررت أصلا منذ قمة السبع التي عقدت مطلع الأسبوع.