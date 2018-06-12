قال زين الدين زيدان إنه متفائل بتتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا يوم الخميس المقبل.

وفي تصريح نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، الإثنين، أكد زيدان "أنا متفائل بإمكانية تتويج فرنسا بالمونديال هذا الفريق لديه إمكانية حقيقية، وبمقدوره المنافسة على اللقب العالمي"

وتطرق في حديثه عن لاعب الفريق كيليان مبابي قائلًا "مبابي لاعب رائع للغاية بالنسبة لي، لابد أن تتركه يفعل ما يريده لأنه سوف يتخذ القرارات الصحيحة دائمًا".

وتخوض فرنسا المونديال في المجموعة الثالثة بجانب أستراليا وبيرو والدنمارك.

وفيما يتعلق بمستقبله بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد الإسباني، قال زيدان " الأهم هو اتخاذي قرار الرحيل من الملكي في الوقت المناسب، والآن نحن سنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وودّع زيدان ريال مدريد بعدما حقق معه تسع بطولات من بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.