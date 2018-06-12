وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيانا مشتركا يوم الثلاثاء عقب قمتهما التاريخية في سنغافورة تعهدا فيه بإقامة علاقات جديدة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وجاء في البيان أن ترامب تعهد بتوفير ضمانات أمنية لكوريا الشمالية فيما تعهد كيم بالعمل في سبيل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الجانبان على أن تتبع القمة مفاوضات يقودها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤول كوري شمالي رفيع المستوى.