لقي 31 شخصا حتفهم فيما أصيب 1358 آخرين بجروح في 1178 حادث مرور، تم إحصاؤه على المستوى الوطني في الفترة ما بين 3 و 9 جوان الجاري.

و أفادت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة كانت بولاية بجاية، بوفاة أربعة أشخاص و جرح 34 آخرين، و ذلك على إثر وقوع 31 حادث مرور.

و على صعيد آخر، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1076 تدخلا سمح بإخماد 716 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4634 تدخـلا فـي نفس الفترة لتغطية 4133 عملية إسعاف و إنقاذ أشخاص في خطر.