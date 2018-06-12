تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر الإثنين، تطبيق قرار رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه.

وتنص المادة الأولى، ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جوان 1983 المؤرخ والمذكور أعلاه، بتطبيق نسب تحدد كالآتي :

5 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي مبلغها يقل عن ، 20.000 دج، و 2.5 بالمائة بالنسبــة لــلـمـعـاشات والمنـح الـتي يساوي مبلغها 20.000 دج ويقل عن 40.000 دج،1.5 بالنسبة للمعـاشات التي يساوي مبلغها 40.000 دج ويقل عن 60.000 دج ، و1 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 60.000 دج ويقل عن 80.000 دج، 0.5 بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي أو يفوق مبلغها 80.000 دج.