تم سهرة أمس الإثنين، بالجامع الكبير الجزائر العاصمة خلال حفل ليلة القدر المباركة تكريم الفائزين في الطبعة الـ 15 لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم والمسابقة الوطنية لصغار الحفظة بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وإطارات سامية في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي بالجزائر.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في تصريح لإذاعة القرآن الكريم أن هذه الطبعة كانت مميزة بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية ومميزة بعودة الجائزة الأولى للقارئ الجزائري عبد العزيز شكري .

هذا وتم خلال حفل ليلة القدر المباركة تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في خدمة القرآن الكريم ورعايته لفعاليات هذه الجائزة الدولية.