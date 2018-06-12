دخل محامو تلمسان أمس في حركة احتجاجية واسعة، بمقاطعة كل المحاكم التابعة للمجلس القضائي للتنديد بالمضايقات التي يعانونها في ممارسة مهام الدفاع.

وبهذا تنتقل عدوى مقاطعة المحاكم من مجلس قضاء سعيدة، بعد حادثة اعتداء مواطن على محامي وتغاضي النائب العام عن القضية، إلى مجلس قضاء تلمسان، "المحسوب على وزير العدل" الذي ينحدر من الولاية، حيث تفاجأ المتقاضون صباح أمس بالشلل التام الذي أصاب الجلسات في المحاكم التابعة لمجلس قضاء تلمسان وكذا المحكمة الإدارية.