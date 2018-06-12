شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام آجال دفع الاشتراكات التي تنتهي في الـ 30 جوان الجاري وقال إن المتخلفين سيتعرضون لعقوبات.

وأوضح عاشق لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أنه وباستثناء المزارعين الذين تنتهي آجال تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق في الـ 30 سبتمبر المقبل فإن العمال غير الأجراء مطالبون بدفع الاشتراكات قبل الـ 30 من الشهر جوان الجاري، لتجنب غرامات التأخير والاستفادة من مختلف التسهيلات والامتيازات التي يقدمها الصندوق.

وصرح ضيف التحرير، إن ثقافة الضمان الاجتماعي بدأت تترسخ لدى فئة العمال غير الأجراء وهو ما يعكس رقم عدد المشتركين الذي وصل إلى أكثر من 900000 مشترك عام 2017 آملا بلوغ أزيد من مليون مشترك،معربا في نفس الوقت عن تحقيق 82 مليار دينار هذا العام .

وأضاف المدير العام أن الصندوق سطر خلال شهر رمضان برنامجا استثنائيا خاصا عبر وكالاته الولائية يقضي بتمديد ساعات العمل خلال السهرات الرمضانية ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا داعيا المنخرطين إلى الإسراع في تسوية وضعيتهم قبل انقضاء الآجال.