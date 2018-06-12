توقف النقل بالسك الحديدية عبر خط الجزائر- قسنطينة

أخبار الوطن
12 يونيو 2018 () - إ.ش/ وكالات
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سيتوقف النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع على خط الجزائر العاصمة - قسنطينة بشكل كامل و لمدة أربعة ايام ابتداء من 20 جوان الجاري وهذا بسبب انطلاق أشغال، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

و يأتي تعليق هذا الخط بطلب من مديرية الأشغال العمومية  لولاية قسنطينة ، لانجاز أشغال على مستوى الممر الأرضي في منطقة الغماس الواقعة ما  بين سيدي مبروك والخروب.

و عليه، فان قطارات نقل المسافرين و البضائع  الجهوية منها و  الخطوط  ما بين المدن الكبرى ستتوقف عن النشاط من 20 الى 23 جوان الجاري .

و يتعلق الامر بخطوط  السكة الحديدية الرابطة بين الجزائر العاصمة -عنابة ( ذهابا و إيابا ) والجزائر العاصمة- قسنطينة (ذهابا و إيابا ) و كذا  خط بسكرة-  قسنطينة  (ذهابا و إيابا).

 و  يرتقب أن تعود حركة سير القطارات على مستوى هذه الخطوط الى طبيعتها ابتداء من يوم 24 جوان الجاري.

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