سيتوقف النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع على خط الجزائر العاصمة - قسنطينة بشكل كامل و لمدة أربعة ايام ابتداء من 20 جوان الجاري وهذا بسبب انطلاق أشغال، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

و يأتي تعليق هذا الخط بطلب من مديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة ، لانجاز أشغال على مستوى الممر الأرضي في منطقة الغماس الواقعة ما بين سيدي مبروك والخروب.

و عليه، فان قطارات نقل المسافرين و البضائع الجهوية منها و الخطوط ما بين المدن الكبرى ستتوقف عن النشاط من 20 الى 23 جوان الجاري .

و يتعلق الامر بخطوط السكة الحديدية الرابطة بين الجزائر العاصمة -عنابة ( ذهابا و إيابا ) والجزائر العاصمة- قسنطينة (ذهابا و إيابا ) و كذا خط بسكرة- قسنطينة (ذهابا و إيابا).

و يرتقب أن تعود حركة سير القطارات على مستوى هذه الخطوط الى طبيعتها ابتداء من يوم 24 جوان الجاري.