أظهرت بيانات لمنظمة البلدان المُصدرة للبترول "أوبك"، ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء من النفط خلال ماي الماضي، إلى 31.869 مليون برميل يومياً.

كان إنتاج "أوبك" قد بلغ 31.834 مليون برميل في أفريل السابق له.

وحسب مسح "الأناضول" للتقرير الشهري للمنظمة الصادر، اليوم الثلاثاء، تصدرت السعودية، إنتاج دول المنظمة في ماي، بـ 9.987 ملايين برميل يومياً، صعوداً من 9.901 ملايين في أفريل 2018.

وتضم "أوبك" 14 دولة هي: السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، قطر، الجزائر، أنغولا، إيران، ليبيا، نيجيريا، الإكوادور، فنزويلا، الغابون، وغينيا الإستوائية.

وجاءت العراق خلف السعودية، بإنتاج 4.455 ملايين برميل يومياً، صعوداً من 4.427 ملايين؛ فيما حلّت إيران ثالثا، بـ3.829 ملايين برميل، صعوداً من 3.823 ملايين، تلتها الإمارات رابعا بـ2.865 مليون برميل، هبوطا من 2.871 مليون.

وهبط إنتاج الكويت إلى 2.701 مليون برميل، من 2.707 مليوناً في الشهر السابق له، ثم نيجيريا بـ1.711 مليون برميل، هبوطاً من 1.764 مليون.

بينما ارتفع إنتاج أنغولا إلى 1.525 مليون برميل، من 1.511 مليون، ثم جاءت فنزويلا بـ1.392 مليون، نزولاً من 1.434 مليون برميل.

وحلت الجزائر خلف فنزويلا في ترتيب الإنتاج، بـ1.031 مليون برميل، ثم ليبيا بـ955 ألف برميل، وقطر بـ585 ألف.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة، جاءت الإكوادور بإنتاج 519 ألف برميل يوميا، ثم الغابون بـ189 ألفا، وتذيلت غينيا الاستوائية القائمة، بإنتاج 130 ألف برميل.