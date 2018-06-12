أصدرت محكمة أقبو (بجاية) اليوم الثلاثاء بأحكام تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر سجن غير نافذ والبراءة في حق ثلاثة متهمين وإدانة اثنين غيابيا بستة أشهر سجن نافذة، في حق جماعة مكونة من 27 عضوا كانت تنشط ضمن الطائفة الأحمدية، حسبما علم من مصدر قضائي.

ونطق الحكم بالبراءة لفائدة ثلاثة نساء وإدانة ثلاثة آخرين بعقوبة 6 أشهر نافذة فيما أدين بقية أعضاء الجماعة بثلاثة أشهر غير نافذ.

وأدين اثنان من أعضاء هذه الجماعة غيابيا خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 29 ماي الفارط ووجهت لهما تهمة الإساءة إلى الإسلام وجمع التبرعات دون تصريح وإنشاء جمعيات دون تصريح، بحكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

وكان وكيل الجمهورية في ختام هذه المحاكمة قد التمس 6 أشهر سجنا لكل عضو من هذه المجموعة وغرامة قدرها 50.000 دج في حين رافع الدفاع من أجل حتمية التبرئة العامة.