اصطدم حجاج بيت الله، في ثالث يوم من انطلاق عملية بيع التذاكر، بمشكل عدم التمكن من الحصول على تذاكرهم من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهو ماعقّد من عملية حجز غرفهم داخل الفنادق التابعة للبعثة الجزائرية، عن طريق "الإسكان الإلكتروني"، الذي تشترط عملية التسجيل فيه "تقديم رقم الرحلة وتاريخ أو موعد انطلاقها"، الذي يكون مدونا في تذكرة السفر، حسبما ذكره حجاج لـ"الخبر" اليوم الثلاثاء.

وذكر محدثونا بأنّه برغم تسديد مبلغ الـ120 ألف دينارا جزائريا، وموافاة وكالات الجوية الجزائرية بوُصولات التسديد، إلا أنهم لم يظفروا بعد بتذاكرهم التي يحتاجونها للقيام بعملية الحجز الإلكتروني لغرفهم داخل فنادق المملكة العربية السعودية. ويقول حجاج من الناحية الشرقية من الوطن، أنّهم بحاجة إلى الحجز المبكر لهذه الغرف، "حتى يضمنوا إقامة بحسب اختيارهم"، لأن التأخّر في التسجيل، يحرمهم ،مثلما قالوا، من تلبية الاختيار، خاصة العائلات .

للتذكير فإن عملية بيع التذاكر انطلقت يوم الأحد 10جوان وتعرف إقبالا كبيرا، كما أن عملية التسجيل الالكتروني للإسكان، انطلقت أمس الاثنين.