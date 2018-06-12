أنشأ مجموعة من الشباب الجزائريين موقعا الكترونيا جديدا أطلق عليه اسم "واش درنا ؟" . يحاكي كل ما يفكر فيه الشباب الجزائري، ويعطي الفرصة للشباب المبدع والناشط من أجل التعريف بمشاريعه ويكونون قدوة لشباب آخرين يحلمون بتحقيق مشاريع مماثلة وبلوغ أهدافهم.

ويتضمن موقع weshderna.com بورتريهات فيديوهات لشخصيات معروفة وغير معروفة، روبورتاجات، تغطية لأحداث، حوارات مع فنانين، أشرطة، موسيقى، سينيما، مسرح، جمعيات، نوادي طلاب، ومبادرات اجتماعية وكاميرا " واش درنا".

وتهدف جميع الفيديوهات التي تعرض على الموقع الالكتروني إلى تثمين وتعريف وتوعية وبناء الفئة الشبانية، من خلال ترك رسائل اليجابية تُستخلص بعد مشاهدة كل فيديو.

ويعطي " واش درنا" الكلمة لكل أفراد المجتمع الناشطين، كما أن خط الموقع الإعلامي يمتاز بالاستقلالية وبعيد عن الحياة السياسية.

وأطلق " واش درنا"، أول أمس، " سيتكوم " فكاهي جديد يحمل اسم " ما درنا والو" ( لم نفعل شيء)، لغرض اضفاء روح من الدعابة والمرح على الموقع، ولما لا خوض غمار " التحراش" (الفكاهة بالعربية).

ويمكن مشاهدة الحلقة الأولى عبر الرابط التالي: http://www.weshderna.com/episode-01-de-la-serie-ma-derna-walou/