شب حريق ، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمكاتب مصنع "اونيام بوادي عيسي بتيزي وزو تسبب في حرق مكتبين في حين لم يسجل اي خسائر بشرية .

حسب بيان لخلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لإطفاء الحريق الذي شب بجهة المكاتب الإدارية للمؤسسة كان على الساعة الواحدة و عشرين دقيقة .

حسب الوثيقة نفسها سمح تدخل اعزووان الحماية المدنية بتفادي إنتقال ألسنة النيران إلى المكاتب الأخرى مع إشارتها إلى ان لم يسجل خسائر بشرية .