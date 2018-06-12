تيزي وزو :حريق بمؤسسة "أونيام"
أخبار الوطن
12 يونيو 2018 () - علي رايح
شب حريق ، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمكاتب مصنع "اونيام بوادي عيسي بتيزي وزو تسبب في حرق مكتبين في حين لم يسجل اي خسائر بشرية .
حسب بيان لخلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لإطفاء الحريق الذي شب بجهة المكاتب الإدارية للمؤسسة كان على الساعة الواحدة و عشرين دقيقة .
حسب الوثيقة نفسها سمح تدخل اعزووان الحماية المدنية بتفادي إنتقال ألسنة النيران إلى المكاتب الأخرى مع إشارتها إلى ان لم يسجل خسائر بشرية .