سيغيب الملاكم الجزائري محمد فليسي (52 كلغ) عن العاب البحر الأبيض المتوسط 2018 بتاراغونا (اسبانيا) المقررة من 22 جوان إلى الفاتح جويلية، بسبب تلقيه إصابة على مستوى إبهام اليد حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وصرح المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للفن النبيل، مراد مزيان : "فليسي تلقى إصابة على مستوى إبهام اليد خلال التربص المشترك مع المنتخب التونسي. إنها خيبة أمل جاءت لتعقد أكثر حسابات الطاقم الفني الذي كان يعتمد على فليسي لنيل ميدالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018".

وافتك ابن مدينة بومرداس (29 سنة) بجدارة ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية-2013 بمرسين (تركيا), حيث نجحت الجزائر في تحقيق انجاز "تاريخي" بحصد خمسة ألقاب من أصل 10 ممكنة وميدالية برونزية، وهو ما يعني مرتبة أولى في الترتيب العام حسب الفرق.