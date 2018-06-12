هددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأطباء المقيمين الذين سيتغيبون عن الامتحان الاستدراكي لنهاية التخصص بالفصل.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أن الامتحان الاستدراكي لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة سيجرى في الفترة الممتدة من 1 إلى 19 جويلية 2018.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدورة تأتي بعد الدورة العادية التي جرت في الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 12 أفريل المنصرم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري العمل بها.

وأضافت الوزارة أن المترشحين الذين لم يجتازوا امتحان الدورة العادية بإمكانهم التسجيل في القوائم المتواجدة على مستوى الأقسام المنتمين إليها في الفترة الممتدة من 17 إلى 24 جوان الجاري إذا رغبوا في ذلك.

وبعد أن ذكرت بأن هذه الدورة الاستدراكية تعتبر الأخيرة للسنة الدراسية 2017- 2018، أكدت الوزارة أن "كل مترشحي هذه الدفعة الذين لن يتقدموا لإجراء الامتحان الاستدراكي يعتبرون في حالة تخلي طوعي عن إجراء الامتحان، وبالتالي فهم مفصولون آليا".

وكان الأطباء المقيمون قد قرروا أمس الإثنين خلال الجمعيات العامة المنعقدة بكليات الطب مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، رافضين الرزنامة الجديدة التي وضعتها الوزارة.

وكان الأطباء المقيمون قد قاطعوا الدورة العادية للامتحان هذه السنة.