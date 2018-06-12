أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بقاء طهران في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية أمر "مستحيل" إذا لم تستفد منه وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع ماكرون "إذا لم تستطع إيران الاستفادة من الاتفاق النووي فسيكون من المستحيل من الناحية العملية البقاء في الاتفاق".

وذكرت الوكالة أن روحاني عبر عن رضاه عن الموقف الأوروبي خاصة الجهود الفرنسية لإنقاذ الاتفاق لكنه أضاف أن "مثل هذه البيانات ينبغي أن يصحبها أفعال وإجراءات ملموسة".